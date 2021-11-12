Вашингтон, 13 ноября, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Обвинения в неуважении к Конгрессу США в отношении политического консультанта Стивена Бэннона, который раньше был помощником экс-президента США Дональда Трампа, выдвинуло большое жюри присяжных. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Иван Шилов ИА REGNUM Стивен Бэннон

Обвинение выдвинуто из-за отказа Бэннона выступить на слушаниях в специальном комитете палаты представителей Конгресса, занимающемся расследованием обстоятельств штурма Капитолия 6 января сторонниками Трампа.

Большое жюри присяжных обвинило Бэннона по двум пунктам в связи с отказом явиться по повестке спецкомитета палаты представителей Конгресса и предоставить документы, связанные с расследованием.

Бэннон был вызван для дачи показаний в Конгресс наряду с другими высокопоставленными чиновниками, работавшими в администрации Трампа. Однако экс-помощник Трампа отказался сотрудничать со спецкомитетом палаты представителей, сославшись на слова Трампа о привилегиях экс-главы Белого дома. По данным CNN, есть вероятность, что судья подпишет ордер на арест Бэннона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что федеральный суд округа Колумбия отклонил запрос Трампа о блокировке раскрытия архивных сведений по делу о штурме Конгресса США 6 января.