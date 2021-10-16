Вашингтон, 16 октября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Привлечение к ответственности за отказ давать показания спецкомитету палаты представителей Конгресса по делу о штурме Капитолия 6 января поддержал президент США Джозеф Байден. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Белого дома.

(сс) Alan Levine Конгресс США

На вопрос журналистов о том, что следует делать с теми, кто уклоняется от явки на слушания по делу о штурме Капитолия 6 января, американский лидер выразил надежду на то, что таких граждан спецкомитет обязательно привлечёт к ответственности. Также Байден ответил утвердительно на вопрос о том, нужно ли минюсту заниматься преследованием тех, кто игнорирует требования о даче показаний.

Напомним, 14 октября спецкомитет палаты представителей Конгресса по делу о штурме Капитолия объявил о намерении инициировать уголовное преследование в отношении экс-помощника бывшего главы Белого дома Дональда ТрампаСтивена Бэннона, отказавшегося давать показания на слушаниях по делу. Отказ выполнять требования законодателей явиться на слушания по повестке может считаться в США серьёзным неуважением к Конгрессу и преследуется по закону.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-сотрудника минюста США Джеффри Кларка обязали явиться на слушания по делу о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января.