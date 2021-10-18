Вашингтон, 19 октября, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Судебный иск к представителям Конгресса США, расследующим дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, подал бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе экс-главы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ответчиками по заявлению являются непосредственно комиссия, которая занимается изучением фактов, глава этой группы конгрессмен Бенни Томпсон, а также американское национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом страны Дэвидом Феррьеро.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Дональд Трамп заявил, что администрация США стремится использовать произошедший 6 января штурм Капитолия для давления на него и замалчивания своих ошибок.