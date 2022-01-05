Вашингтон, 5 января, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Пресс-конференцию, которая должна была состояться 6 января, в день годовщины со дня штурма здания Конгресса США, отменил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 4 января сообщила пресс-служба политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп отменил конференцию, которая была назначена на 6 января и должна была состояться в Мар-а-Лаго, в резиденции Трампа, расположенной в американском штате Флорида. При этом экс-президент США уточнил, что затронет ряд вопросов, связанных с годовщиной штурма Капитолия, на митинге в штате Аризона, который состоится 15 января.

Кроме того, Трамп обвинил спецкомитет Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия, а также ряд американских СМИ в «предвзятости и непорядочности». Бывший американский лидер раскритиковал своих политических оппонентов из Демократической партии США, у которых сейчас большинство в обеих палатах Конгресса США.

Трамп заявил, что выступление его сторонников возле здания Конгресса США 6 января 2021 года было вызвано несогласием с итогами президентских выборов 3 ноября 2020 года, победу на которых одержал действующий президент США Джозеф Байден. По мнению экс-президента США, итоги выборов были сфальсифицированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп назвал «позором демократии» социальную сеть Twitter за блокировку аккаунта своей соратницы, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.