Вашингтон, 11 ноября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Просьбу бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, касающуюся введения запрета на раскрытие архивных сведений по делу о штурме Конгресса США 6 января, отклонил Федеральный суд округа Колумбия. Об этом 10 ноября судебный орган сообщил на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Решение отклонить ходатайство политика вынесла судья Таня Чуткан. Ходатайство Трампа отклоняют в суде уже второй раз. Суд принимал подобное решение 9 ноября.

Расследованием дела о 6 января занимается специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который и направил запрос в Национальный архив США с просьбой рассекретить документы о действиях Трампа и его окружения перед штурмом Капитолия и в день событий. В случае отсутствия запретов со стороны суда Национальный архив США удовлетворит требование конгрессменов 12 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Дональд Трамп заявил, что США приходят в упадок из-за бездействия администрации американского президента Джо Байдена по проблеме миграции.