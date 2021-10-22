Вашингтон, 22 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. По меньшей мере 650 человек были арестованы в США с начала расследования дела о штурме Капитолия 6 января. Об этом 21 октября сообщил американский генпрокурор Меррик Гарланд 21 октября на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия

Глава ведомства не стал уточнять статьи обвинения, по которым были задержаны указанные лица. Гарланд также добавил, что расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля бывший американский президент Дональд Трамп призвал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси расследовать ее собственные действия и действия Демократической партии США, которые, по его мнению, привели к попытке захвата здания Конгресса.