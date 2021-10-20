Вашингтон, 20 октября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Рекомендацию привлечь к ответственности Стивена Бэннона, экс-помощника бывшего президента США Дональда Трампа за отказ выступить на слушаниях по расследованию штурма Конгресса США в январе 2021 года дал спецкомитет палаты представителей Конгресса США. Трансляция голосования по данному делу велась 19 октября на сайте Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В сентябре текущего года спецкомитет палаты представителей обязал ряд граждан, в том числе бывших помощников Трампа, предоставить суду на слушаниях всю известную им информацию касательно штурма Капитолия 6 января. Всем гражданам, в том числе Стивену Бэннону, были направлены повестки.

Бэннон, занимавший при Трампе пост политического стратега Белого дома, отказался выступать на слушаниях. В связи с этим большинство членов комитета высказались за предъявление Бэннону обвинения в неуважении к Конгрессу США. Конгрессмен-демократ Бенни Томпсон пояснил, что Бэннон является важнейшим свидетелем по делу о штурме Капитолия, и выдвижение обвинений ему должно послужить уроком для других лиц, вызванных на слушания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп подал в суд на представителей спецкомитета Конгресса США, расследующих дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года.