Вашингтон, 12 ноября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Прошение бывшего американского президента Дональда Трампа, призвавшего ввести временный запрет на раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма Капитолия, удовлетворено Апелляционным судом округа Колумбия. Об этом судебная инстанция сообщила 11 ноября на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Экс-глава государства потребовал запретить доступ к указанной информации на период рассмотрения апелляции, которую он подал из-за решения нижестоящего суда. Ранее суд дважды отклонил апелляцию Трампа по поводу доступа к информации из Национального архива США, касающейся действий бывшего президента и его окружения во время штурма здания Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября сообщил американский генпрокурор Меррик Гарланд объявил, что по делу о попытке захвата Капитолия были арестованы по меньшей мере 650 человек.