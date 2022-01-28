Задержание 33 «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии
Лукашенко напомнил Западу о защите России в случае нападения
«Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю», — заявил 28 января Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию. Он подчеркнул: «Веками наш народ боролся за...
28 января 2022
Рада Украины поддержала промежуточный отчёт по «делу вагнеровцев»
Депутаты Верховной рады приняли промежуточный отчёт временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию обстоятельств операции по задержанию членов частной военной компании «Вагнера». Заседание, на котором поднимался этот вопрос, состоялось 30 ноября. Читайте также: Глава офиса Зеленского...
30 ноября 2021
Глава офиса Зеленского сообщил, что дал показания по делу о ЧВК «Вагнер»
В качестве свидетеля по делу о ЧВК «Вагнер», к которой якобы причастна Россия, дал показания глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил об этом 30 ноября на своей странице в соцсети Facebook. «Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра (09:30 мск) посетил Государственное бюро...
30 ноября 2021
В ГБР Украины допустили, что вызовут Зеленского на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может вызвать президента страны Владимира Зеленского на допрос после того, как будет допрошен глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Об этом 25 ноября заявил врио руководителя ГБР Алексей Сухачев в эфире телеканала «1+1». Следите за развитием...
26 ноября 2021
Появилось расследование о спецоперации Украины по задержанию «вагнеровцев»
Издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) и The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) опубликовали расследование о том, как власти Украины готовили спецоперацию по задержанию «членов ЧВК «Вагнера». По их данным, главное...
18 ноября 2021
Фальшивый трейлер фильма Bellingcat обострил противоречия на Украине
В украинском информационном пространстве по сей день широко обсуждается неудачная прошлогодняя операция СБУ по похищению 33 российских граждан, участвовавших в войне в Донбассе. Тогда спецслужба разработала сложный сценарий, по которому россиян наняли в фиктивную частную военную компанию и должны...
7 октября 2021
Лукашенко похвалил убитого сотрудника КГБ: он захватывал «вагнеровцев»
Застреленный 28 сентября в Минске программистом Андреем Зельцером офицер спецподразделения «Альфа» КГБ Белоруссии Дмитрий Федосюк по прозвищу «Нирвана» проявил высокий профессионализм при захвате год назад в минском санатории безоружных граждан России — «вагнеровцев». Об этом 1 октября на совещании...
1 октября 2021
Советы от Bellingcat: как надо было освещать «Вагнергейт»
«Для меня самая большая ошибка — почему полупроваленную операцию не превратили в огромный плюс для Украины. Нужно было назвать сразу операцию «операцией», опубликовать сразу все звонки, тысячи минут слов признаний наемников — это дало бы доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут...
23 сентября 2021
В Верховной раде депутаты подрались из-за обличений по делу «вагнеровцев»
В ходе заседания Верховной рады Украины сегодня, 9 сентября, произошла очередная потасовка между депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM. В частности, изгнанный из фракции"Слуга народа», сейчас внефракционный депутат Гео Лерос выступил в парламенте с критикой в адрес президента Владимира...
9 сентября 2021
Сеть: «Лукашенко не виноват?» — ФСБ: ЦРУ причастно к событиям в Минске
Заявление представителя Федеральной службы безопасности России о том, что информация американского телеканала CNN оказалась правдой и Соединённые Штаты действительно принимали участие в операции по задержанию 33 граждан России в Минске летом 2020 года, спровоцировало дискуссию среди пользователей...
8 сентября 2021
Партия Порошенко: факты из расследования CNN давно известны на Украине
В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявляют, что информация, содержащаяся в резонансном материале CNN о срыве операции «вагнеровцев», известна на Украине уже давно. Об этом сегодня, 8 сентября, в Раде заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. «Суть в том, что украинская власть...
8 сентября 2021
Офис Зеленского считает «очень странным» расследование CNN по «вагнеровцам»
Телеканал CNN озвучил «очень странную версию» так называемого «вагнеровского скандала», которая по сути является лишь «переводом на английский язык российской дезинформации». Об этом заявил вечером 8 сентября в комментарии центральным украинским СМИ советник руководителя офиса президента Михаил...
8 сентября 2021
Песков: СМИ США подтвердили следы спецслужб в деле «33 бойцов ЧВК»
Свежая публикация в американских СМИ в очередной раз подтвердила, что зарубежные спецслужбы не замели свои следы в ситуации с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан — якобы «бойцов ЧВК». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 сентября журналистам. Так представитель...
8 сентября 2021
В ФСБ подтвердили причастность ЦРУ к задержанию граждан РФ в Минске
Соединённые Штаты действительно принимали участие в операции по задержанию 33 граждан России в Минске летом 2020 года. Эту информацию, ранее распространённую американским телеканалом CNN, подтвердил 8 сентября в беседе с журналистами представитель Федеральной службы безопасности России. По его...
8 сентября 2021
Грязный осадок от истории с задержанием Минском 33 россиян так и не снят
Если бы была такая операция, то она точно осуществлялась бы при поддержке или с прямой подачи США — в настоящее время США направляют и контролируют всю разведдеятельность Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 8 сентября, комментируя сообщения СМИ о том, что ЦРУ США оказывало помощь...
8 сентября 2021
В «деле вагнеровцев» в Белоруссии обнаружен американский след
Украина пыталась заманить в ловушку 33 граждан России, которые в итоге были задержаны на территории Белоруссии летом 2020 года. По данным источников телеканала CNN, тщательно продуманная разведывательная операция Украины проводилась с ведома и при предполагаемой поддержке Соединённых Штатов...
8 сентября 2021
США помогали Киеву арестовать 33 российских граждан в Белоруссии
ЦРУ США оказывало помощь Украине по задержанию 33 граждан России в Белоруссии, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, американские спецслужбы создали фейковую частную военную компанию и вербовали граждан России якобы для работы на территории Венесуэлы. Их...
8 сентября 2021
Лукашенко о «деле вагнеровцев»: «Я опять оказался как идиот»
Выступая 9 августа на пропагандистском шоу «Большой разговор с президентом», Александр Лукашенко рассказал о скандальном уголовном «деле вагнеровцев» — спецоперации, осуществлённой летом 2020 года в Белоруссии в отношении группы российских граждан, которые якобы хотели осуществить госперереворот в...
9 августа 2021
В ОПЗЖ заявили, что дело «вагнеровцев» — повод для импичмента Зеленскому
Если глава офиса президента Украины Андрей Ермак действительно виновен в «сливе» информации по аресту членов группы ЧВУ «Вагнер», это может стать началом процедуры по импичменту президенту Владимиру Зеленском у. Об этом заявил в эфире телеканала «Первый независимый» сегодня, 29 июля, народный...
29 июля 2021
Депутат Рады: «слуги» продолжают саботаж работы комиссии по «вагнеровцам»
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая блокирует работу временной следственной комиссии парламента (ВСК) по т.н. делу «вагнеровцев», заявил 27 июля народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин. Депутат отметил, что «как и следовало...
27 июля 2021