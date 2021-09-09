Киев, 9 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В ходе заседания Верховной рады Украины сегодня, 9 сентября, произошла очередная потасовка между депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

В частности, изгнанный из фракции"Слуга народа», сейчас внефракционный депутат Гео Лерос выступил в парламенте с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, обвинив их в срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».

В разгар речи Лероса его силой попытался прервать депутат «Слуги народа» Николай Тищенко. После небольшой схватки Тищенко вытеснил оппонента с парламентской трибуны, после чего потасовку разняли другие депутаты. В итоге Лерос свою речь закончить не сумел.

ИА REGNUM напоминает, что источники телеканала CNN рассказали, как Украина пыталась заманить в ловушку 33 граждан России, которые в итоге были задержаны на территории Белоруссии летом 2020 года. Опубликованный материал стал причиной бурных внутриполитических разбирательств на Украине.