Москва, 8 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты действительно принимали участие в операции по задержанию 33 граждан России в Минске летом 2020 года. Эту информацию, ранее распространённую американским телеканалом CNN, подтвердил 8 сентября в беседе с журналистами представитель Федеральной службы безопасности России. По его словам, это было спланированное похищение.

CIA Эмблема ЦРУ

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«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», — добавил представитель ведовства.

При этом он отметил, что материал CNN не носит эксклюзивный характер, так как документальные материалы, которые всё это подтверждают, год назад были представлены в расследовании Александра Коца в «Комсомольской правде».

«Эпизод с так называемыми вагнеровцами — это изначально уголовно наказуемое деяние, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны», — добавил представитель спецслужб.

Он назвал действия со стороны спецслужб Украины «актами государственного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники телеканала CNN заявили, что Украина пыталась заманить в ловушку 33 граждан России, которые в итоге были задержаны на территории Белоруссии летом 2020 года. По их словам, эта тщательно продуманная разведывательная операция Украины проводилась с ведома и при предполагаемой поддержке Соединённых Штатов: Вашингтон предоставлял не только финансирование, но и техническую помощь и консультации.