Киев, 26 ноября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может вызвать президента страны Владимира Зеленского на допрос после того, как будет допрошен глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Об этом 25 ноября заявил врио руководителя ГБР Алексей Сухачев в эфире телеканала «1+1».

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский

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Речь, по его словам, идёт о срыве операции по задержанию в Белоруссии 33 граждан России, проводимой Киевом. Сейчас по этому делу вызван на допрос Андрей Ермак.

«Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос», — сказал Сухачев.

Ранее бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что одной из причин провала украинской операции в Белоруссии стала работа «крота», который якобы действует в интересах России.

33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии в конце июля 2020 года. Минск обвинил их в намерении дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. По утверждению белорусских властей, часть задержанных принимала участие в войне в Донбассе.