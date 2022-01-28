Минск, 28 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. «Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю», — заявил 28 января Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.

President.gov.by Александр Лукашенко

Он подчеркнул: «Веками наш народ боролся за свою землю, независимость и суверенитет. Мы добились этой независимости. Сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить».

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Лукашенко назвал два повода для участия Белоруссии в войне: нападение на неё или на Россию, с которой Белоруссия связана союзническими узами. По его словам, Западу не удалось рассорить Москву и Минск «историей с 33-мя богатырями».

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«Жизнь сегодня совершенно другая, нежели в 1941-м. Тогда люди жили попроще, не было того комфорта, в котором сегодня живём мы. И не дай бог война, то самое простое, что нам придется сделать — повылазить из этого комфорта и жить в жутких условиях, переносить все тяготы военного времени. Кто этого хочет? Никто! Никто в мире этого не хочет. Но руководители некоторых стран, забыв об этом, ошалели вообще. Они в этой войне думают победить. Победы в этой войне не будет. Проиграем все. Поэтому мы не хотим войны. Мы навоевались. Мы хотим мирно жить и работать», — сообщил Лукашенко собранным во Дворец республики на заслушивание его послания.

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«Независимость стоит дорого — в буквальном смысле этого слова», — подчеркнул несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

Он выразил уверенность, что на «независимость нужно отдать последнее».