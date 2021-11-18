Москва, 18 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) и The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) опубликовали расследование о том, как власти Украины готовили спецоперацию по задержанию «членов ЧВК «Вагнера».

СБУ

По их данным, главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР) занималось подготовкой так называемой операции «Авеню». Членов ЧВК через интернет нанимали якобы для охраны объектов одной из российских нефтяных компаний на Ближнем Востоке от имени ЧВК «МАР». В операции принимал участие бывший офицер ГРУ, которого разведка Украины за несколько лет до этого завербовала в Донбассе.

Как пишут издания, украинские силовики планировали принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами» под угрозой взрыва на борту. Спецоперация планировалась на 26 июня 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил спецоперацию и попросил предоставить ему подробный план, который глава минобороны одобрил 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии в конце июля 2020 года. Белорусская сторона обвинила их в намерении дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. Также, по утверждению Минска, часть задержанных принимала участие в войне в Донбассе.

В украинских СМИ появилась информации о том, что к ситуации вокруг задержанных «вагнеровцев» имеют отношение украинские спецслужбы.

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