Киев, 8 сентября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Телеканал CNN озвучил «очень странную версию» так называемого «вагнеровского скандала», которая по сути является лишь «переводом на английский язык российской дезинформации».

CNN

Об этом заявил вечером 8 сентября в комментарии центральным украинским СМИ советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

Он раскритиковал CNN за то, что в расследовании не указаны ни имена, ни должности представителей спецслужб, которые якобы комментировали ситуацию с «вагнеровцами».

»Обязательные анонимные отставники ‑ и это ключевое — что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Ещё раз: анонимные, бесфамильные, без должности и, следовательно, не имеющие информационной и репутационной ценности источники», — подчеркнул он.

Также советник обнаружил «синхронность» публикации с неким заявлением представителя ФСБ.

«Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы… Кстати, случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники телеканала CNN рассказали, как Украина пыталась заманить в ловушку 33 граждан России, которые в итоге были задержаны на территории Белоруссии летом 2020 года. В материале отмечается, что это тщательно продуманная разведывательная операция, которая проводилась с ведома и при предполагаемой поддержке США, причем Вашингтон предоставлял не только финансирование, но и техническую помощь и консультации.