Киев, 30 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В качестве свидетеля по делу о ЧВК «Вагнер», к которой якобы причастна Россия, дал показания глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил об этом 30 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

President.gov.ua Андрей Ермак. Помощник Президента Украины

«Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра (09:30 мск) посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу «вагнеровцев», — написал он в своем сообщении.

Также Ермак добавил, что он сообщил украинским следователям всю информацию, которая ему известна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что власти Украины сами провоцируют напряженность в Донбассе.