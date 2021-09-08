Заявление представителя Федеральной службы безопасности России о том, что информация американского телеканала CNN оказалась правдой и Соединённые Штаты действительно принимали участие в операции по задержанию 33 граждан России в Минске летом 2020 года, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

"А причём тут ЦРУ и Америка, если про этих граждан России очень сильно распалялся как раз сам Лукашенко! Что, мы обратно подружились и теперь можно всё переписать?» — задаётся вопросом Михаил К.

Многие пользователи были крайне удивлены услышать о причастности американского разведывательного управления в деле о задержании 33 граждан России в Белоруссии. Граждане отмечают, что более очевидным фактом было участие во всей этой мутной истории представителей СБУ.

«Я напомню, что именно КВНщик в кресле президента Украины рекомендовал Лукашенко выдать ему этих граждан России, он же надоумил их и арестовать. Разве все успели это забыть? Здесь Лукашенко решил страстно обняться с Зеленским и поверил в россказни Службы безопасности Украины. Тут уже роль ЦРУ совсем не играла», — считает Дормидонтъ Г.

President.gov.ua Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что сам президент Белоруссии принимал непосредственное участие в тех событиях и нельзя снимать с него ответственность за произошедшее.

«Опять Америка? Лукашенко вагнеровцев сам поймал, которые окольными путями на вахту добирались, а виновато теперь почему-то ЦРУ. В том году говорили, что это СБУ подставила белорусское руководство, а теперь ЦРУ. А то, что Лукашенко сам после этого всего говорил, забыли, что ли? Он больше не виноват в том, что обвинял Российскую Федерацию во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии!» — напоминает Andrey A.

Часть людей считает, что одно ни в коем случае не отменяет другое и ЦРУ действительно могло приложить свою руку к задержанию российских граждан.

«Ну, в целом в деятельность ЦРУ здесь можно поверить, если учитывать, что украинская СБУ является филиалом этой американской структуры. Тогда пазл складывается. Лукашенко настроили против России, а затем последовал бы госпереворот в Минске, а Москва бы не пришла на помощь белорусскому правительству», — пишет Евгений Ч.

ЦРУ

Ряд пользователей указывает на то, что российским правоохранителям необходимо выявить конкретных лиц, принимавших участие в заговоре против граждан России и руководства Белоруссии. Кто-то всё-таки должен понести наказание, пишут граждане.

«А к чему это всё? Если это сделали некие агенты западных спецслужб, то получается, что никого наказывать за незаконное задержание наших граждан не надо?! Лукашенко не должен теперь каяться за свои нападки на Россию? Потратили столько сил, чтобы в итоге всё кануло в Лету!» — возмущается Алексей Д.

«Сказали «А», говорите и «Б». Раз есть виновные в этом, значит, необходимо их поймать и наказать!» — написал Геннадий Т.

Напомним, 8 сентября представитель Федеральной службы безопасности России заявил в беседе с журналистами, что информация американского телеканала CNN оказалась правдой и Соединённые Штаты действительно принимали участие в операции по задержанию 33 граждан России в Минске летом 2020 года.