Вашингтон, 8 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Украина пыталась заманить в ловушку 33 граждан России, которые в итоге были задержаны на территории Белоруссии летом 2020 года. По данным источников телеканала CNN, тщательно продуманная разведывательная операция Украины проводилась с ведома и при предполагаемой поддержке Соединённых Штатов.

en.wikipedia.org Эмблема ЦРУ

Собеседники телеканала утверждают, что Вашингтон предоставлял не только финансирование, но и техническую помощь и консультации.

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Источники рассказали, что спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию (ЧВК), чтобы получать информацию о российских наёмниках. Изначально планировалось, что российских граждан, четверых из которых на Украине считали ответственными за крушение своего военного самолёта и гибель 70 человек на борту, задержат на территории Украины, однако план сорвался из-за закрытия границ в пандемию коронавируса.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это «неправдой». По его мнению, данные заявления могут быть попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по задержанию группы российских граждан, которые якобы хотели осуществить госперереворот в Белоруссии, была проведена белорусскими спецслужбами летом 2020 года. Белорусская сторона обвинила 33 задержанных в намерении дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. По утверждению Минска, часть задержанных принимала участие в войне в Донбассе.

Украина потребовала выдать ей 28 задержанных граждан России, которые предположительно являются членами частной военной компании «Вагнера». В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине придётся доказать их вину, прежде чем можно будет говорить об экстрадиции.

Позднее 32 человека вернули в Россию, а ещё одного, с двойным гражданством РФ и Белоруссии — оставили в Минске.