В украинском информационном пространстве по сей день широко обсуждается неудачная прошлогодняя операция СБУ по похищению 33 российских граждан, участвовавших в войне в Донбассе. Тогда спецслужба разработала сложный сценарий, по которому россиян наняли в фиктивную частную военную компанию и должны были отправить на фальшивое «задание» рейсом из Минска в Стамбул. По плану самолет планировали принудительно посадить в Киеве, где правоохранительные органы арестовали бы всех россиян. Но этому не суждено было сбыться: всех 33 мужчин еще до вылета задержали в Минске, после чего просто депортировали в Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Провал миссии вызвал спекуляции о предателях в высших кругах Украины, которые передали секретные данные Москве и сорвали операцию. Произошедшее стало поводом для обострения внутриполитического кризиса: заинтересованные лица начали оказывать давление на президента Зеленского с целью уличить его администрацию в работе на Кремль. К нему сразу подключилось интернет-издание Bellingcat, которое ещё в декабре 2020 года обещало выпустить фильм-расследование об этих событиях на платформе Netflix. Скандал стал известен под именем «Вагнергейт» из-за того, что изначально СМИ ошибочно назвали 33 россиян «вагнеровцами».

Выход ленты неоднократно откладывался на более поздние сроки, однако заинтересованные стороны регулярно поддерживают ажиотаж вокруг нее с целью не дать теме потерять актуальность. Поэтому появление 6 октября в сети трейлера картины вызвало эффект взорвавшейся бомбы: о событии наперебой принялись писать украинские СМИ и Telegram-каналы. Но продолжение истории стало гораздо более неожиданным: основатель и Bellingcat Элиот Хиггинс в своем аккаунте в Twitter назвал ролик поддельным. Это подтвердил и его коллега — болгарский бизнесмен Христо Грозев, который является главным инициатором расследования о «Вагнергейте».

https://twitter.com/christogrozev/status/1445735628247736320

Спустя несколько часов после появления видео выяснилось, что за его распространением стоят подконтрольные Петру Порошенко и лояльные ему политики, вроде Борислава Березы. Бывший президент Украины находится в оппозиции к Зеленскому, поэтому он делает всё возможное для обрушения его рейтинга и возвращения к власти.

Вся эта ситуация прекрасно иллюстрирует, что фильм о «Вагнергейте» полностью превратился в инструмент политического шантажа действующих киевских властей. На данный момент уже существует несколько версий картины: в одной из них вина за провал прошлогодней операции целиком накладывается на администрацию Зеленского, в другой она выставляется невиновной. В зависимости от того, готов ли нынешний президент Украины выполнять все условия западных кураторов, Bellingcat выпустит тот или иной вариант ленты.

Очень символично, что поддельный трейлер появился именно от структур Петра Порошенко. Это — очередной сигнал Зеленскому: если он не будет сговорчивым, то на него легко натравят всю украинскую оппозицию и просто сместят с поста.

Но самое главное: все происходящие вокруг «Вагнергейта» события вместе с существованием нескольких версий фильма и внутриполитической игрой говорят о том, что никакого объективного расследования в картине Bellingcat не будет. Журналисты выпустят только ту версию, которая будет соответствовать нужной конъюнктуре. А как оно было на самом деле, ни украинскому, ни западному обществу будет не важно: Bellingcat годами создавал себе образ источника абсолютно достоверной информации, и откровенная ложь и подтасовка фактов не вызовут вопросов у зрителей.

Ведь цель оправдывает средства, не так ли?