Москва, 8 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Свежая публикация в американских СМИ в очередной раз подтвердила, что зарубежные спецслужбы не замели свои следы в ситуации с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан — якобы «бойцов ЧВК». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Так представитель Кремля прокомментировал утверждение телеканала CNN о том, что ЦРУ США помогало украинским властям готовить провокацию с задержанием в 2020 году в Минске «33 вагнеровцев». Он напомнил, что Кремль указал на следы зарубежных спецслужб сразу же.

«В данном случае это лишнее, косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», — сказал Песков о новой публикации в СМИ.

Он отметил, что не знает, будет ли Россия предоставлять новые доказательства.

Как сообщало ИА REGNUM, источники американского телеканала в украинской разведке заявили о том, что спецслужбы США знали о тщательно продуманной операции Украины против российских граждан. Более того, они помогали её проведению через финансирование, техническую помощь и консультации.

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