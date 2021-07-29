Киев, 29 июля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Если глава офиса президента Украины Андрей Ермак действительно виновен в «сливе» информации по аресту членов группы ЧВУ «Вагнер», это может стать началом процедуры по импичменту президенту Владимиру Зеленскому.

President.gov.ua Андрей Ермак

Об этом заявил в эфире телеканала «Первый независимый» сегодня, 29 июля, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий напомнил, что в СМИ были распространены документы и данные о том, что руководитель и сам президент Зеленский, и руководитель его офиса Андрей Ермак, получили секретные сведения о том, «что готовится секретная операция по аресту международных наемников, которые совершали военные преступления в разных странах мира».

«Так вот, узнав об этом информации, о том, что эти наемники должны быть задержаны и арестованы в Украине, узнав об этом, они просто сдали спецслужбам Российской Федерации эту информацию и наемники, российские наемники, не были арестованы, а были мирно возвращены назад в Россию… Вот именно по этому факту создали комиссию, которая должна этот факт расследовать. И если установят, что это так, что Зеленский, Ермак сдали, как они говорят врагу, информацию о спецоперации, то это сможет стать началом импичмента президента Зеленского. Потому что это государственная измена, это куча преступлений, которые объединяются вот этим единством действий», — сказал Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде ранее была создана временной следственной комиссии парламента (ВСК) по т.н. делу «вагнеровцев».Но, поскольку возглавляет комиссию представитель «Слуги народа» и большинство членов представляют эту же политическую силу, деятельность комиссии фактически саботируется. Ранее Кузьмин заявлял, что «Слуги народа», которых в комиссии большинство, «не просто отказываются расследовать дело «вагнеровцев» — они делают все для того, чтобы преступники избежали уголовной ответственности за содеянное».