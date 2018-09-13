Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко
«Это фейк»: СБУ открестилась от «организатора» покушения на Бабченко
Видеообращение агента службы безопасности Украины (СБУ) Вячеслава Пивоварника, опубликованное 12 сентября, является «фейком», заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщают 13 сентября украинские «Вести». Гитлянская заявила, что все слова Пивоварника «не соответствуют действительности». При...
13 сентября 2018
Генпрокурор Украины: организатор «убийства» Бабченко назвал заказчика
Предполагаемый организатор «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман пошел на сделку со следствием, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 11 сентября «112 Украина». По его словам, Герман согласился помочь следствию и назвать фамилию заказчика «убийства»...
11 сентября 2018
Британские журналисты попытались разобраться в «убийстве» Бабченко
Компани BBC сняла получасовой фильм-расследование, посвященный инсценировке убийства Аркадия Бабченко. Видео опубликовано 26 июля на официальном Youtube-канале Службы безопасности Украины. В фильме изложена официальная версия украинских властей и не даны никакие доказательства причастности России...
27 июля 2018
«Это не ФСБ»: на Украине назвали идиотами составителей «списка Бабченко»
Обвинения в адрес российских спецслужб в СМС-рассылке фамилий украинских журналистов, включенных в «список для покушений», являются признаком идиотизма киевских властей. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. «Нужно или быть идиотами, или считать...
4 июля 2018
Известные российские пранкеры разыграли главу СБУ
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подвергся розыгрышу со стороны российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые позвонили руководителю спецслужбы от имени журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает 2 июля телеканал «Звезда». В...
2 июля 2018
Украина не торопится объясняться с ОБСЕ по делу об «убийстве» Бабченко
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе до сих пор не получила никаких объяснений по поводу инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Читайте также: Журналист Аркадий Бабченко: Я пока ещё жив, не...
27 июня 2018
Ждите! В СБУ пообещали продемонстрировать «русский след» в деле Бабченко
В скором времени служба безопасности Украины предъявит доказательства причастности России к так называемому «делу Бабченко», заявил глава СБУ Василий Грицак 25 июня на брифинге в Киеве. «Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить...
25 июня 2018
«Прячусь в бункере»: Аркадий Бабченко пожаловался на жизнь
Российский журналист Аркадий Бабченко, чьё убийство было инсценировано украинскими спецслужбами, крайне ограничен в своих передвижениях и контактах с людьми. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook. Он пояснил, что не может свободно выйти на улицу, встретиться с кем-либо или...
25 июня 2018
Бабченко о своей жизни: «Каждый выход в город — это спецоперация»
Российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook пожаловался на ограничения, с которыми он столкнулся после инсценированного в конце мая сотрудниками СБУ «убийства». "Если вы думаете, что все по прежнему, просто чуть немного изменилось — это… не так, — написал сотрудник...
24 июня 2018
Бабченко о своей жизни после «убийства»: «Мне сейчас нельзя ничего»
Российский журналист Аркадий Бабченко, проживающий в настоящее время на Украине, рассказал о своей жизни после «покушения». Об этом сотруник СМИ написал на странице в соцсети Facebook. «Изменилось всё (после инсценировки СБУ его убийства), — написал Бабченко. — Мне сейчас нельзя ничего». Российский...
24 июня 2018
Глава МИД Литвы похвастался фотографией с живым Бабченко
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс похвастался в социальной сети Twitter встречей с инсценировавшим собственную смерть Аркадием Бабченко. «После неудачной попытки убийства, я встретился с российским журналистом Аркадием Бабченко. Мне было очень интересно лично его послушать. Его дело...
22 июня 2018
В «расстрельном списке Кремля» Бабченко не было — организатор «убийства»
Среди лиц, которых якобы планировали уничтожить российские спецслужбы, не было журналиста Аркадия Бабченко, заявил предполагаемый организатор покушения на российского журналиста Борис Герман, сообщило 18 июня издание Украинформ. По словам Германа, в списке фигурировал сын министра МВД Украины...
18 июня 2018
На Украине СБУ задержала ещё одного фигуранта «дела Бабченко»
На Украине правоохранительные органы задержали некоего украинского гражданина Т., который якобы является фигурантом дела об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 15 июня, пресс-службой СБУ. Задержание было произведено 13 июня. По заверениям СБУ...
15 июня 2018
Кремль не планировал убивать Бабченко – адвокат «организатора покушения»
Российские спецслужбы не ставили Борису Герману, подозреваемому в организации покушения, задачу убить журналиста Бабченко, заявил адвокат подозреваемого Евгений Солодко в эфире радио «Громадське». По словам адвоката, Борис Герман должен был заниматься «разной ерундой»: сменой власти на Украине...
10 июня 2018
«Убийство» Бабченко подрывает доверие к прессе – Столтенберг
Инцидент с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко в Киеве может подорвать доверие к свободным СМИ. Об этом сегодня, 8 июня, на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читайте также: «Шёл за хлебом — был убит»: блогер высмеял «воскрешение» Бабченко Также, по...
8 июня 2018
Украинская полиция взяла под охрану семь человек из «списка 47»
Сотрудники нацполиции Украины обеспечили охрану семи человек из списка 47 журналистов, которых якобы хотят устранить заказчики, ранее заказавшие убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Hromadske. Личности семи человек, взятых под охрану, не разглашаются, так же как и личности...
8 июня 2018
«Убийство» Бабченко вызвало поток шуток в британском юмористическом шоу
Популярный британский комик Джон Оливер в сатирическом шоу Last Week Tonight высмеял попытки киевских властей представить инсценированную «смерть» журналиста Аркадия Бабченко в качестве спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Выпуск шоу опубликован на видеохостинге Youtube. По словам...
7 июня 2018
Геращенко назвал возможный источник утечки «списка 47 жертв»
Ответственность за передачу украинским СМИ так называемого «списка 47» лежит на сотрудниках правоохранительных органов, имевших доступ к документу. Однако не исключено, что список «слили» российские спецслужбы, заявил 6 июня депутат Верховной рады Антон Геращенко. По его словам, СБУ стоит проверить...
6 июня 2018
Порошенко сообщил об адекватности инсценировки убийства Бабченко
Использованные в деле журналиста Аркадия Бабаченко методы инсценировки убийства являются адекватными, поскольку позволяют защитить свободу слова на Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью испанской газете El País. «Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить...
6 июня 2018
СБУ накажет публикаторов списка будущих «жертв Кремля»
Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту публикации средствами массовой информации списка, связанного с делом о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщили 5 июня в пресс-службе СБУ. В списке, по словам СБУ, фигурируют имена людей, которых планировалось...
6 июня 2018