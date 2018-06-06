Киев, 6 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Использованные в деле журналиста Аркадия Бабаченко методы инсценировки убийства являются адекватными, поскольку позволяют защитить свободу слова на Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью испанской газете El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить журналистов, мы должны будем использовать подобный метод», — сказал Порошенко.

Он добавил, что не знал о подготовке «спецоперации», поскольку ее мог санкционировать генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее глава международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар признался, что действия украинских спецслужб вредят деловой репутации журналистов, находящихся под угрозой.