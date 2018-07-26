Киев, 27 июля, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Компани BBC сняла получасовой фильм-расследование, посвященный инсценировке убийства Аркадия Бабченко. Видео опубликовано 26 июля на официальном Youtube-канале Службы безопасности Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Аркадий Бабченко

В фильме изложена официальная версия украинских властей и не даны никакие доказательства причастности России, о которой заявляли украинские политики, «возмущенные убийством» российского журналиста.

«Бабченко выжил, но работа тех, кто боролся за правду, стала гораздо сложнее», — резюмировали создатели фильма.

Напомним, инсценировка убийства Аркадия Бабченко, которую украинские политики и СМИ превратили в фальшивую новость, вызвала возмущение у журналистов и политиков со всего мира, а также у правозащитных организаций.

Читайте также: ОБСЕ осудила ложь об убийстве Аркадия Бабченко

А также: Украина не торопится объясняться с ОБСЕ по делу об «убийстве» Бабченко