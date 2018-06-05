Киев, 6 июня, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту публикации средствами массовой информации списка, связанного с делом о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщили 5 июня в пресс-службе СБУ.

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В списке, по словам СБУ, фигурируют имена людей, которых планировалось уничтожить в ходе террористических атак на территории Украины.

«Соответствующие данные любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись», — подчеркнули в СБУ.

Отметим, что подобный список вряд ли мог попасть в руки журналистов без ведома сотрудников СБУ.

Напомним, в 2017 году, после серии критических статей против президента Украины Петра Порошенко, в редакции Страна.ua и в квартирах сотрудников издания неоднократно проводились обыски. Против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы было заведено сразу несколько уголовных дел, после чего он эмигрировал в Австрию и получил там политическое убежище.

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