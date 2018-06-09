Киев, 10 июня, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Российские спецслужбы не ставили Борису Герману, подозреваемому в организации покушения, задачу убить журналиста Бабченко, заявил адвокат подозреваемого Евгений Солодко в эфире радио «Громадське».

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По словам адвоката, Борис Герман должен был заниматься «разной ерундой»: сменой власти на Украине, поиском продажных чиновников высокого ранга, поиском террористов среди ветеранов АТО.

Солодко также заявил, что вскоре озвучит фамилию человека, который курировал действия Бориса Германа со стороны украинских спецслужб. Этот человек, получив от Германа список из тридцати «будущих жертв Кремля», пообещал разобраться с ситуацией.

«Боря совершенно спокойно 30-го числа собирался вылететь в Италию, а 1-го июня вернуться назад. И следствие это знает, потому что обратный билет найден, он был представлен суду. Борис был абсолютно уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался», — рассказал адвокат.

Напомним, 29 мая 2018 года появилась информация об убийстве беглого российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что это была инсценировка, устроенная украинскими спецслужбами. Действия милиции и СБУ вызвали резкую критику во всем мире. Украину попросили объяснить, в чем был смысл инсценировки и доказать заявленный ранее «русский след». Однако и дальнейшие рассказы глав украинских силовых ведомств и личности задержанных «организаторов» и «убийц» вызвали гораздо больше вопросов. Покушение на Аркадия Бабченко все явственнее превращается в фарс и позор для Украины.

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