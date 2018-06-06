Киев, 6 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Ответственность за передачу украинским СМИ так называемого «списка 47» лежит на сотрудниках правоохранительных органов, имевших доступ к документу. Однако не исключено, что список «слили» российские спецслужбы, заявил 6 июня депутат Верховной рады Антон Геращенко.

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По его словам, СБУ стоит проверить всех, кто имел доступ к списку лиц, которых российские спецслужбы якобы собирались устранить. Ответственность за разглашение списка не должна лежать на журналистах, они вправе держать свои источники втайне.

«Я не исключаю, что это именно российские спецслужбы, видя, какую огласку получило это дело, передали этот список изданию», — цитирует Геращенко «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское издание «Страна.ua» опубликовало фамилии 47 украинских и российских журналистов и блогеров. По версии украинских спецслужб, на них готовились покушения, как и на журналиста Аркадия Бабченко, чья смерть была инсценирована в Киеве 29 мая.

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