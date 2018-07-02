Москва, 2 июля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подвергся розыгрышу со стороны российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые позвонили руководителю спецслужбы от имени журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает 2 июля телеканал «Звезда».

Пранк

В разговоре с Грицаком пранкер («Бабченко») заявил, что во время просмотра футбольного матча в одном из баров украинской столицы он подвергся нападению со стороны неизвестных. В ответ на это глава СБУ пообещал собеседнику прислать на место происшествия правоохранителей.

Читайте также: Ждите! В СБУ пообещали продемонстрировать «русский след» в деле Бабченко

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня журналист Аркадий Бабченко, чьё убийство было инсценировано СБУ, написал в Facebook, что вместе с семьёй «прячется от наёмных убийц» в бункере и в целом ограничен в своих передвижениях и контактах.

Читайте также: «Прячусь в бункере»: Аркадий Бабченко пожаловался на жизнь