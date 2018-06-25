Киев, 25 июня, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Российский журналист Аркадий Бабченко, чьё убийство было инсценировано украинскими спецслужбами, крайне ограничен в своих передвижениях и контактах с людьми. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

В норе

Он пояснил, что не может свободно выйти на улицу, встретиться с кем-либо или отправиться, к примеру, в магазин. Продукты питания ему привозят на дом.

«А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц», — упрекнул Бабченко своих подписчиков, которые «строят планы на уикэнд».

По словам журналиста, его жизнь после инсценировки покушения «в очередной раз сломана полностью». Свой рассказ Бабченко сопроводил реквизитами для перечисления денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день стало известно, что он жив, а покушение было «спецоперацией».