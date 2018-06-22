Вильнюс, 22 июня, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс похвастался в социальной сети Twitter встречей с инсценировавшим собственную смерть Аркадием Бабченко.

Twitter главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса

«После неудачной попытки убийства, я встретился с российским журналистом Аркадием Бабченко. Мне было очень интересно лично его послушать. Его дело ещё раз подтвердило угрозу журналистам, которые критикуют Кремль», — написал Линкявичюс в Twitter и приложил фотографию с Бабченко.

Линкявичюс также похвастался литовскому агентству BNS, что его встреча с Бабченко стала первой для последнего после инсценировки убийства. «Сейчас он находится в такой специальной ситуации, его образ жизни сильно ограничен. Я понимаю так, что в эти недели это первый раз, когда ему удалось вырваться», — сказал BNS министр. «Он мне показался сильным и твёрдым», — добавил Линкявичюс.

О том, было ли Бабченко заплачено за разговор, литовский министр не уточнил. Ранее сам Бабченко объявил, что отныне готов разговаривать только за гонорар. Стоимость разговора он сам оценил в 50 тыс. долларов США, о чём несколько раз написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Глава МИД Литвы находится на Украине с 20 июня. Он уже провёл встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, секретарем Совета национальной обороны и безопасности Александром Турчиновым и министром иностранных дел Павлом Климкиным. 22−23 июня Линкявичюс находится в подконтрольной Киеву части Луганской области, о чём также свидетельствуют его фотографии в Twitter.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили об убийстве в Киеве беглого российского журналиста Аркадия Бабченко. Спустя сутки выяснилось, что это была инсценировка. Действия украинских спецслужб и правоохранителей спровоцировали крупный международный скандал. Сейчас СБУ и Генпрокуратура тщетно пытаются доказать «русский след» в деле Бабченко.