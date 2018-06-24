Киев, 24 июня, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook пожаловался на ограничения, с которыми он столкнулся после инсценированного в конце мая сотрудниками СБУ «убийства».

President.gov.ua Бабченко у Порошенко (2016 год)

"Если вы думаете, что все по прежнему, просто чуть немного изменилось — это… не так, — написал сотрудник СМИ. — Ничего уже не по прежнему».

По его словам, его жизнь полностью изменилась, так как ему нельзя видеться с друзьями в кафе и выходить на улицу.

«Я не могу даже выйти в магазин, — написал Бабченко. — Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация».

Журналист добавил, что члены его семьи, которых также вывезли из России, теперь тоже прячутся от «наемных убийц».

«Я совершенно не представляю, что дальше», — написал Бабченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая спецслужбы Украины сообщили, что в центре Киева в подъезде собственного дома был убит журналист Аркадий Бабченко. Однако, уже 30 мая СБУ сообщила, что имела место инсценировка в рамках спецоперации по предотвращению реального покушения на жизнь сотрудника СМИ. На Киев обрушился шквал критики со стороны иностранных политиков.

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