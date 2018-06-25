Киев, 25 июня, 2018, 23:46 — ИА Регнум. В скором времени служба безопасности Украины предъявит доказательства причастности России к так называемому «делу Бабченко», заявил глава СБУ Василий Грицак 25 июня на брифинге в Киеве.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

«Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что все ждут от нас подтверждения российского следа. Я обещаю вам — это след уже есть, и мы об этом расскажем», — подчеркнул Грицак.

Напомним, 29 мая в Киеве произошла инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

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Еще до раскрытия инсценировки украинские политики и СМИ обвинили в убийстве Россию. Позже, когда мировое сообщество обрушилось с критикой на украинский режим, силовики заявили, что скоро опубликуют доказательства причастности России, однако этого до сих пор не произошло. На данный момент известно, что и организаторами и исполнителями «убийства» были украинцы, имеющие отношение к так называемой «АТО» и украинским неонацистским группировкам.

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