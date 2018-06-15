Киев, 15 июня, 2018, 20:08 — ИА Регнум. На Украине правоохранительные органы задержали некоего украинского гражданина Т., который якобы является фигурантом дела об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 15 июня, пресс-службой СБУ.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Ку-ку

Задержание было произведено 13 июня. По заверениям СБУ, «гражданин Украины Т.» якобы руководил группой злоумышленников. Якобы по заказу организаторов покушения на Бабченко подозреваемые должны были приехать на Украину для организации террористических актов.

Кроме того, заочные обвинения в организации покушения на Бабченко были предъявлены гражданину Украины Вячеславу Пивоваринику, который является совладельцем фирмы «Киевская консалтинговая группа» и в настоящее время скрывается от следствия.

Другой «организатор» покушения на Бабченко — Борис Герман, был арестован на два месяца.

Напомним, клоунада украинских спецслужб, устроивших инсценировку убийства журналиста Бабченко, была воспринята крайне негативно в журналистском сообществе и среди международных общественных организаций.

Все заявления украинских правоохранителей и спецслужб по делу Бабченко никто не воспринимает всерьез, так как они противоречат друг другу.