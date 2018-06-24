Киев, 24 июня, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Российский журналист Аркадий Бабченко, проживающий в настоящее время на Украине, рассказал о своей жизни после «покушения». Об этом сотруник СМИ написал на странице в соцсети Facebook.

President.gov.ua Порошенко смотрит на Бабченко

«Изменилось всё (после инсценировки СБУ его убийства), — написал Бабченко. — Мне сейчас нельзя ничего».

Российский журналист утверждает, что он не может выйти на улицу или пойти даже в магазин.

«Еду мне привозят, — отметил Бабченко. — Каждый выход в город — это спецоперация».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 мая МВД Украины сообщило об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. Спустя сутки выяснилось, что это была инсценировка. Сейчас спецслужбы Украины тщетно пытаются доказать «русский след» в деле Бабченко.

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