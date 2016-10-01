Смерть девятого президента Израиля Шимона Переса
Палестинцы назвали Аббаса «предателем» за участие в похоронах Переса
Палестинцы называют президента Махмуда Аббаса «предателем» за участие в похоронах девятого президента Израиля Шимона Переса, сообщает Al Arabia 1 октября. По информации издания, палестинские пользователи соцсетей «были возмущены эмоциональными кадрами с похорон» с участием Аббаса, которые быстро...
1 октября 2016
В Иерусалиме похоронили бывшего президента Израиля Переса
Бывшего президента Израиля Шимона Переса, скончавшегося 28 сентября в одной из больниц в Тель-Авиве, похоронили в Иерусалиме на Горе Герцля. Как передает RT, проститься с израильским политиком приехали первые лица государства, десятки тысяч рядовых граждан и делегации из разных стран мира...
30 сентября 2016
Церемония прощания с Шимоном Пересом проходит в Иерусалиме
Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии мира, девятым президентом Израиля Шимоном Пересом проходит 30 сентября в Иерусалиме. Как передает Deutsche Welle, проводить в последний путь известного политика приехали мировые лидеры и высокопоставленные должностные лица из 90 стран. В частности...
30 сентября 2016
Порошенко о смерти Переса: Это потеря не только Израиля, но и всего мира
Сегодня, 30 сентября, в Иерусалиме проходит церемония прощания с бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом. В мероприятии принимают участие мировые лидеры и высокопоставленные должностные лица из более чем 70 стран мира, в их числе и президент Украины Петр Порошенко. По данным пресс-службы главы...
30 сентября 2016
Мировые лидеры прибыли на похороны Шимона Переса
Мировые лидеры будут присутствовать на похоронах экс-президента Израиля и лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса, сообщает 30 сентября Reuters. Похороны пройдут 30 сентября на национальном кладбище Иерусалима на горе Герцля. Силы безопасности были приведены в состоянии повышенной готовности...
30 сентября 2016
Нетаньяху встретился с Клинтоном перед похоронами Переса
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился с бывшим президентом США Биллом Клинтоном накануне похорон экс-президента Израиля Шимона Переса, передаёт ABC News. Нетаньяху говорит, что Клинтон написал «тёплое сообщение» в гостевой книге на встрече вечером 29 сентября. Ранее, в тот же...
29 сентября 2016
Постпред США при ООН: «Перес — маэстро израильской дипломатии»
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун почтил память бывшего президента Израиля Шимона Переса, назвав его постоянным источником оптимизма и надежды, передаёт ABC News. Выступая на церемонии ООН, организованной израильской миссией, Пан сказал, что ему будет не хватать «проницательной перспективы»...
29 сентября 2016
Король Иордании направил соболезнования Израилю
Король Иордании Абдалла II направил свои соболезнования Израилю в связи со смертью бывшего президента Шимона Переса, передаёт ABC News. Иорданский премьер-министр Джавад Анани будет представлять Амман на церемонии похорон, которая пройдёт 30 сентября. Король написал телеграмму президенту Израиля...
29 сентября 2016
В Израиле похоронили бывшего президента
Бывший президент Израиля Шимон Перес похоронен, часть его тела, роговицы глаз, были оставлены для медицинских целей, передаёт ABC News. Личный врач и его приёмный сын д-р Рафи Вальден заявил, что Перес подписал карту донора органов. Перес умер рано утром 28 сентября от осложнений после инсульта...
29 сентября 2016
В Иерусалиме прощаются с девятым президентом Израиля Шимоном Пересом
В Иерусалиме началась церемония прощания с политиком Шимоном Пересом. Проститься с девятым президентом Израиля прибудут делегации из более чем 80 стран мира. Прямую трансляцию с траурной церемонии ведет Девятый канал израильского телевидения. Прощание пройдет с 09:00 до 21:00 по местному времени...
29 сентября 2016
Трюдо: «Перес был человеком мира и другом Канады»
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо почтил память бывшего израильского государственного деятеля Шимона Переса, назвав его человеком мира и другом Канады, передаёт The Associated Press. Трюдо говорит, что умерший утром 28 сентября в возрасте 93 лет Перес был всемирно уважаемым государственным...
28 сентября 2016
Папа Римский глубоко огорчён смертью Шимона Переса
Папа Римский Франциск отдал должное покойному израильскому государственному деятелю Шимону Пересу за его «неустанные усилия за мир», передаёт ABC News. Ватикан обнародовал текст телеграммы, в которой Франциск выражает глубокое огорчение в связи со смертью Переса и искренние соболезнования всему...
28 сентября 2016
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 сентября
О чём заявила замглавы правительства Ольга Голодец на заседании в Совете Федерации? Главная партия Каталонии пообещала признать Крым российским; Впервые родился ребенок «от трех родителей»; В Израиле на 94-м году жизни скончался Шимон Перес. Выпуск на сайте podster. fm
28 сентября 2016
Медведев: Шимон Перес – настоящий друг России
Скончавшийся ранее экс-президент Израиля Шимон Перес внёс большой вклад в развитие отношений с Россией. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщает 28 сентября пресс-служба...
28 сентября 2016
Песков: Состав делегации на похоронах Шимона Переса обсуждается
В ближайшие часы станет известно, на каком уровне будет представлена Россия на похоронах экс-президента Израиля Шимона Переса. Об этом 28 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент Владимир Путин, вы знаете, сегодня выразил глубокие соболезнования...
28 сентября 2016
Путин: «Я восхищался мужеством и патриотизмом Шимона Переса»
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Израиля Реувену Ривлину, премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и всему народу Израиля в связи с кончиной авторитетного политического деятеля, одного из основателей Государства Израиль Шимона Переса. Об этом 28 сентября...
28 сентября 2016
Экс-президент Израиля Шимон Перес после смерти стал донором глазной ткани
Израильский политик, девятый президент страны (июль 2007 года — июль 2014 года) Шимон Перес, скончавшийся в возрасте 93 лет, стал после смерти донором тканей роговицы глаз. Об этом журналистам сообщил его лечащий врач Рафи Вальдман сегодня, 28 сентября. «Его роговицы пожертвованы тем, кто в них...
28 сентября 2016
Обама выразил соболезнования по поводу смерти Шимона Переса
Президент США Барак Обама выразил свои соболезнования по поводу смерти бывшего президента Израиля Шимона Переса, умершего в Тель-Авиве 28 сентября в возрасте 93 лет, сообщает 28 сентября Reuters. «Свет померк, но надежда, которую он дал нам, будет гореть вечно… В этом мире есть всего несколько...
28 сентября 2016
В Израиле на 94-м году жизни скончался Шимон Перес. Биография
В Израиле на 94-м году жизни скончался бывший президент страны, политик Шимон Перес. Ранее он был госпитализирован после инсульта, врачи приняли решение ввести Переса в состояние искусственной комы. Шимон Перес (Перский) родился 2 августа 1923 года в местечке Вишнява (Вишнево) Воложинского повета...
28 сентября 2016
Умер бывший президент Израиля Шимон Перес
Бывший президент Израиля Шимон Перес умер в Тель-Авиве в среду, 28 сентября в возрасте 93 лет, сообщает 27 сентября Reuters со ссылкой на Радио Израиля. Перес был госпитализирован после инсульта две недели назад. Врачи добились определенного прогресса, однако во вторник состояние Переса внезапно...
28 сентября 2016