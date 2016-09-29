Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Бывший президент Израиля Шимон Перес похоронен, часть его тела, роговицы глаз, были оставлены для медицинских целей, передаёт ABC News.

Chatham House Шимон Перес

Личный врач и его приёмный сын д-р Рафи Вальден заявил, что Перес подписал карту донора органов.

Перес умер рано утром 28 сентября от осложнений после инсульта. Ему было 93 года.

«В его возрасте другие органы не имеют значения для донорства», — говорит Вальден.

Пресс-секретарь центра трансплантации отметил, что старые роговицы в основном используются в качестве временных мер при чрезвычайных ситуациях или используются в операциях для лечения глаукомы. Перес поддерживал донорство, когда ещё он занимал пост президента Израиля.