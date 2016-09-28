Москва, 28 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В ближайшие часы станет известно, на каком уровне будет представлена Россия на похоронах экс-президента Израиля Шимона Переса. Об этом 28 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

United States Government Шимон Перес

«Президент Владимир Путин, вы знаете, сегодня выразил глубокие соболезнования президенту Израиля, действующему руководству Израиля и народу Израиля в связи с кончиной Переса. Информация о формате похорон только сейчас поступает, и в ближайшие часы будет принято решение о том, на каком уровне будет представлена Россия на похоронах», — сказал Песков.

Напомним, 28 сентября в Тель-Авиве на 94-м году жизни скончался экс-президент Израиля Шимон Перес. Он был госпитализирован в одну из клиник с диагнозом «инсульт» ещё 13 сентября, впоследствии его состояние ухудшилось. Отмечается также, что родные политика согласились на пересадку роговицы его глаз для пациентов, которые нуждаются в трансплантации.