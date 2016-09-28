Москва, 28 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Израиля Реувену Ривлину, премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и всему народу Израиля в связи с кончиной авторитетного политического деятеля, одного из основателей Государства Израиль Шимона Переса. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Глава Российского государства отметил, что своей многолетней деятельностью на постах Президента и Премьер-министра Израиля, а также на других ответственных государственных должностях Шимон Перес снискал искреннее уважение среди соотечественников и за рубежом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер «высоко оценил личный вклад Шимона Переса в усилия по достижению мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который был по достоинству оценен международным сообществом, свидетельством чему стало присуждение ему Нобелевской премии мира».

«Мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком. Каждый раз восхищался его мужеством и патриотизмом, мудростью и дальновидностью, умением вникнуть в суть самых сложных вопросов. В нашей стране его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных российско-израильских отношений, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — сказал Путин.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, правительству и всему народу Государства Израиль.

Напомним, 28 сентября в Тель-Авиве на 94-м году жизни скончался экс-президент Израиля Шимон Перес. Он был госпитализирован в одну из клиник с диагнозом «инсульт» ещё 13 сентября, впоследствии его состояние ухудшилось. Отмечается также, что родные политика согласились на пересадку роговицы его глаз для пациентов, которые нуждаются в трансплантации.