Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск отдал должное покойному израильскому государственному деятелю Шимону Пересу за его «неустанные усилия за мир», передаёт ABC News.

ИА REGNUM

Ватикан обнародовал текст телеграммы, в которой Франциск выражает глубокое огорчение в связи со смертью Переса и искренние соболезнования всему народу Израиля.

«Когда государство Израиль скорбит по г-ну Пересу, я надеюсь, что его память и многие годы службы будут вдохновлять нас всех работать с ещё большей настойчивостью в интересах мира и примирения между народами».

Таким образом, «его наследие будет действительно уважаться, и общее благо, для которого он так усердно трудился, найдёт новые проявления, когда человечество стремится продвинуться на пути к установлению мира».