Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Израильский политик, девятый президент страны (июль 2007 года — июль 2014 года) Шимон Перес, скончавшийся в возрасте 93 лет, стал после смерти донором тканей роговицы глаз. Об этом журналистам сообщил его лечащий врач Рафи Вальдман сегодня, 28 сентября.

territorioinformativo.com Шимон Перес

«Его роговицы пожертвованы тем, кто в них нуждается», — сообщил Вальдман. Врач пояснил, что роговицы глаз покойного пойдут для трансплантации другим пациентам — это воля самого Переса, которую исполнят врачи с согласия родственников.

Уточняется, что Перес скончался в ночь на 28 сентября в больнице «Шиба» (неподалёку от Тель-Авива). Незадолго до своей кончины — две недели назад — Перес перенёс инсульт.

«Шимон Перес покинул нас безо всяких мучений. Наши замечательные медики из клиники «Шиба» сражались за его жизнь и сделали все возможное, чтобы он не страдал и ушел достойно», — сказал Вальдман.

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