Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. В Израиле на 94-м году жизни скончался бывший президент страны, политик Шимон Перес. Ранее он был госпитализирован после инсульта, врачи приняли решение ввести Переса в состояние искусственной комы.

ИА REGNUM Скончался Шимон Перес

Шимон Перес (Перский) родился 2 августа 1923 года в местечке Вишнява (Вишнево) Воложинского повета Новогрудского воеводства Польши (ныне — деревня Вишнево Воложинского района Минской области Белоруссии) в семье скупщика и библиотекаря. Мать также преподавала русский язык. Дома Перес говорил на иврите, идише и русском, в школе он изучал польский язык.

Большое влияние на молодого человека оказал дед по материнской линии — раввин Гирш Мельцер. В одном из интервью Перес вспоминал, что дед «умел играть на скрипке и читал мне по-русски Достоевского и Толстого». Под влиянием деда Перес начал писать стихи и изучать Талмуд.

В 30-х годах семья Переса репатриировалась в Палестину, в 1934 году туда переехал и сам будущий политик. Все родственники семьи погибли в 1941 году в Вишнево, в том числе и раввин Мельцер. В Тель-Авиве Шимон Перес закончил гимназию «Бальфур», потом учился в трудовой школе сельскохозяйственного поселения Бен-Шемен, где в 1945 году познакомился со своей будущей женой Соней Гельман. Несколько лет Перес фермерствовал на севере страны.

В 1947 году политик поступил на работу в управление Хаганы, где познакомился с Давидом Бен-Гурионом и Леви Эшколем, а во время Войны за независимость стал помощником генерального директора министерства обороны Израиля. В 1949 году Перес был назначен главой делегации министерства обороны Израиля в США, после возвращения он стал заместителем генерального директора министерства обороны.

Депутатом кнессета Перес впервые был избран 3 ноября 1959 года (от партии МАПАЙ). Тогда же он стал замминистра обороны страны и начал создавать военную индустрию страны, расширяя и углубляя поставки оружия из Франции.

В июле 1965 года Перес покинул МАПАЙ и вместе с Бен-Гурионом создал движение РАФИ («Решимат поалей Исраэль» — «Список рабочих Израиля»), он стал генеральным секретарём. Через три года возникла партия Авода — ее создали объединившиеся партии МАПАЙ, РАФИ и Ахдут ха-Авода. В январе 1969 года партия вступила с партией МАПАМ в блок МААРАХ и под руководством Голды Меир блок победил на выборах.

В новом правительстве Перес стал министром абсорбции, затем — министром транспорта и министром связи. В 1974 году он вновь становится министром обороны. В апреле 1977 года Перес стал исполняющим обязанности главы правительства, лидером Аводы и возглавил список партии к следующим выборам. После поражения на выборах он стал лидером парламентской оппозиции.

В июне 1992 года Перес занял пост министра иностранных дел в правительстве Рабина, он был идеологом мирных переговоров с Организацией освобождения Палестины и автором политики «мир в обмен на территории». В 1994 году получил Нобелевскую премию мира совместно с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом, в 1995—1996 гг. — возглавлял правительство.

В июне 1997 года Перес покинул Аводу. В 2000 году политик сенсационно проиграл президентские выборы Моше Кацаву, президентом он стал летом 2006 года, когда против Кацавы были выдвинуты обвинения в сексуальных преступлениях. К концу срока своих полномочий (2014 год) он являлся старейшим действующим руководителем государства в мире

У Шимона Переса трое детей — дочь и двое сыновей ‑ и шесть внуков. Соня Перес скончалась 20 января 2011 года, в северном Тель-Авиве в возрасте 87 лет. Перес — автор многих книг по истории арабо-израильского конфликта.