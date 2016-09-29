Амман, 29 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II направил свои соболезнования Израилю в связи со смертью бывшего президента Шимона Переса, передаёт ABC News.

World Economic Forum Король Абдалла II

Иорданский премьер-министр Джавад Анани будет представлять Амман на церемонии похорон, которая пройдёт 30 сентября.

Король написал телеграмму президенту Израиля Реувену Ривлину, в котором отметил, что сегодня «вклад в сторону достижения мира и безопасности в регионе более важны, чем когда-либо до этого». Абдалла II говорит, что «очень важно, чтобы восторжествовали голоса разума, и сторонники мира продолжали путь».

Израиль и соседняя Иордания подписали мирный договор в 1994 году.