Рамалла , 1 октября, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Палестинцы называют президента Махмуда Аббаса «предателем» за участие в похоронах девятого президента Израиля Шимона Переса, сообщает Al Arabia 1 октября.

U.S. Department of State Махмуд Аббас и Шимон Перес. 2013

По информации издания, палестинские пользователи соцсетей «были возмущены эмоциональными кадрами с похорон» с участием Аббаса, которые быстро распространились в Интернете. На одной из фотографий президент Палестины обнимает дочь Переса, которого многие жители непризнанной республики «считают преступником, несмотря на его репутацию миротворца».

«До последних дней своей жизни он [Шимон Перес — прим. ИА REGNUM ] отказывался переселить незаконные еврейские поселения с оккупированных палестинских территорий, что стало ахиллесовой пятой для сосуществования двух государств», — приводит издание мнение одного из комментаторов, палестинского писателя и журналиста Дауда Куттаба.

Как сообщало ИА REGNUM, Шимон Перес умер в Тель-Авиве в среду, 28 сентября, в возрасте 93 лет. Бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира был госпитализирован после инсульта в середине сентября.

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Похороны состоялись 30 сентября. В траурной церемонии, кроме Махмуда Аббаса, участвовали многие мировые лидеры: президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, президент США Барак Обама, президент Франции Франсуа Олланд, президент Германии Йоахим Гаук, президент Польши Анджей Дуда, экс-президент США Билл Клинтон и принц Чарльз. Россию представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Шимон Перес был президентом Израиля с 2006 по 2014 год. Девятый президент Израиля являлся лауреатом Нобелевской премии мира 1994 года совместно с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом. Он считается главным идеологом мирных переговоров с Организацией освобождения Палестины и автором политики «мир в обмен на территории».