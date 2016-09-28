Трюдо: «Перес был человеком мира и другом Канады»
Оттава, 28 сентября, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо почтил память бывшего израильского государственного деятеля Шимона Переса, назвав его человеком мира и другом Канады, передаёт The Associated Press.
Chatham House
Шимон Перес
Трюдо говорит, что умерший утром 28 сентября в возрасте 93 лет Перес был всемирно уважаемым государственным деятелем.
Он вспоминает, как во время посещения Израиля Перес рассказывал Трюдо о своей дружбе с его отцом Пьером Трюдо, бывшим канадским премьер-министром.
Министр иностранных дел Канады Стефан Дион отметил, что имя Переса связано с достижением мира и должно стать источником вдохновения для всех.
Трюдо заявил, что примет участие в поминальной службе, которая пройдёт 30 сентября в Израиле.