Москва, 28 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Скончавшийся ранее экс-президент Израиля Шимон Перес внёс большой вклад в развитие отношений с Россией. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщает 28 сентября пресс-служба правительства.

dailystormer.com Шимон Перес

В телеграмме Медведев отметил «большой вклад Шимона Переса в развитие традиционно дружественных и партнерских отношений, связывающих Россию и Израиль»: «Буду хранить память о своих встречах с Шимоном Пересом — настоящим другом нашей страны».

По его словам, «ушёл из жизни выдающийся государственный деятель, один из патриархов израильской, ближневосточной и мировой политики»: «Мы разделяем скорбь израильского народа».

Медведев попросил Нетаньяху передать слова сочувствия и поддержки родным и близким скончавшегося политика.

Напомним, 28 сентября в Тель-Авиве на 94-м году жизни скончался экс-президент Израиля Шимон Перес. Он был госпитализирован в одну из клиник с диагнозом «инсульт» ещё 13 сентября, впоследствии его состояние ухудшилось. Отмечается также, что родные политика согласились на пересадку роговицы его глаз для пациентов, которые нуждаются в трансплантации.