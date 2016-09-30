Тель-Авив, Израиль, 30 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии мира, девятым президентом Израиля Шимоном Пересом проходит 30 сентября в Иерусалиме. Как передает Deutsche Welle, проводить в последний путь известного политика приехали мировые лидеры и высокопоставленные должностные лица из 90 стран.

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В частности, на церемонии похорон присутствуют глава Белого дома Барак Обама, президент Франции Франсуа Олланд, президент Германии Йоахим Гаук, глава Франции Франсуа Олланд, госсекретарь США Джон Керри, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, глава Евросовета Дональд Туск, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, бывший президент США Билл Клинтон, принц Чарльз и другие.

Отметим, что со стороны России на траурных мероприятиях присутствует спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Тель-Авиве скончался экс-президент Израиля Шимон Перес. 94-летний политик был госпитализирован в одну из клиник с диагнозом «инсульт» ещё 13 сентября, впоследствии его состояние ухудшилось. Отмечается также, что родные экс-президента согласились на пересадку роговицы его глаз для пациентов, которые нуждаются в трансплантации.

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