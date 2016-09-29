Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун почтил память бывшего президента Израиля Шимона Переса, назвав его постоянным источником оптимизма и надежды, передаёт ABC News.

Ze'ev Barkan Шимон Перес и флаги Израиля

Выступая на церемонии ООН, организованной израильской миссией, Пан сказал, что ему будет не хватать «проницательной перспективы» Переса в достижении компромисса «с вашим соседом» и нахождении «общей почвы для великого добра».

Постпред США при ООН Саманта Пауэр вспомнила Переса как «строителя мира».

«Его видение того, что было необходимым, чтобы построить мир, было ясным и непоколебимым», — заявила Пауэр, назвав Переса «маэстро» израильской дипломатии.