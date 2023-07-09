Диверсия в Крыму и гибель сотрудников ФСБ
В минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года лежит на руководстве страны и ВСУ. В своём Telegram-канале Маляр подвела итоги 500 дней «широкомасштабной войны». В числе 11 достижений она выделила событие на Крымском...
9 июля 2023
Британский военный назвал ключевую цель для Зеленского в конфликте с РФ
Крымский полуостров должен быть конечной целью киевских властей в конфликте с Россией. Такое мнение в статье для Express высказал подполковник армии Великобритании Стюарт Кроуфорд. Он пояснил, что «захват» Крыма даст вооружённым силам Украины (ВСУ) выход к Керченскому проливу. «Крым — это общий...
8 марта 2023
Эксперт оценил опасность «украинского ответа «Искандерам»
У Украины, в принципе, есть всё возможное для производства некоторого количества ракет для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», сказал ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по тематике военно-промышленного комплекса Максим Тумбарцев. «При производстве использовались советские...
7 марта 2023
Уничтожен готовивший теракты в Крыму киевский боевик
Военнослужащими РФ ликвидирован представитель ВСУ Геннадий Афанасьев — один из тех, кто готовил теракты в Крыму в 2014 году. Он был частью террористического сообщества и планировал подрывы на территории полуострова вместе с режиссёром Олегом Сенцовым, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей...
21 декабря 2022
Аксёнов назвал основную угрозу для Крыма
Основной угрозой для Крыма остаются беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов. Читайте также: Беспилотник сбит в районе подстанции под Феодосией Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности в Крыму «более чем достаточно» и правоохранительных структур, и...
15 декабря 2022
В Крыму заявили, что взрыв моста в Мелитополе не нарушил движения
Сухопутный коридор в Крым не был затронут попыткой подрыва моста под Мелитополем, грузовое движение транспорта на полуостров не нарушено. Об этом 13 декабря рассказал глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Как отметил Цуркин, слова которого приводит РИА Новости...
13 декабря 2022
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму
Суд арестовал агента СБУ, готовившего диверсии на объектах инфраструктуры Республики Крым, об этом стало известно 2 ноября. «Киевский районный суд Симферополя избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — приводит данные регионального УФСБ «Крыминформ». Как...
2 ноября 2022
Сеть: «Мы не можем их сбить?» — Патрушев: Крыму угрожают беспилотники
Заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о том, что угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, поскольку выросла вероятность ударов по ним вражескими беспилотниками, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили...
5 октября 2022
В Крыму суд вынес приговор диверсантам, подорвавшим газопровод
Приговор в отношении троих диверсантов, совершивших подрыв газопровода в Крыму вынес Верховный суд республики 21 сентября, об этом сообщили в пресс-службе суда. Фигуранты дела проходили обвиняемыми по статьям о совершении диверсии в составе организованной группы, о контрабанде взрывных устройств и...
21 сентября 2022
Сеть: «Это разведка боем» — в Крыму назвали атаки БПЛА киевской агонией
Заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на полуостров Крым является «агонией киевского режима», стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21...
21 августа 2022
Сеть: «Героический труд» — ФСБ вскрыла террористическую ячейку в Крыму
Сообщение центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации о том, что в Джанкое и Ялте Республики Крым была пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало поводом для...
17 августа 2022
Гособвинение просит 15 лет для обвиняемых в диверсии на газопроводе в Крыму
Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы для обвиняемых в диверсии на газопроводе в Крыму летом 2021 года попросил государственный обвинитель Верховный суд Республики Крым в ходе заседания, об этом 17 августа сообщили СМИ. Для троих обвиняемых прокуратура запросила наказание в виде 15 лет...
17 августа 2022
«В тылу расслабились» — сети о причинах киевской диверсии в Крыму
Диверсия на военном складе в Джанкойском районе Крыма, приведшая к детонации боеприпасов, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 августа в социальной сети «ВКонтакте». Вспыхнувший Джанкой, как буквально, так и в плане...
16 августа 2022
Надо восстанавливать СМЕРШ: военный эксперт об украинских диверсиях
В прифронтовой полосе необходимо восстанавливать СМЕРШ, такое мнение 16 августа высказал в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков. Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция» Ранее в министерстве обороны России сообщили...
16 августа 2022
Военкор: украинскими диверсантами руководят западные инструкторы
Нет никаких сомнений в том, что украинские диверсионно-разведывательные группы действуют под руководством западных инструкторов, написал 16 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный. Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине —...
16 августа 2022
Крымчане ждут удара по центрам принятия решений в Киеве — спикер Госсовета
В Донбассе и Крыму люди ждут удара по центрам принятия решений в Киеве, написал в соцсетях 16 августа, комментируя диверсию в Джанкойском районе, спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. «Очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал...
16 августа 2022
Уголовное дело по факту ЧП в Крыму возбудил следственный комитет
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия на военном складе в Джанкойском районе Республики Крым, сообщили в пресс-службе ведомства 16 августа. По информации СК, в результате противоправных действий повреждёнными оказались военный склад и целый ряд гражданских...
16 августа 2022
В Крыму введён режим ЧС регионального характера после диверсии
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён на территории Республики Крым, сообщил 16 августа журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов. «С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера», — приводит слова...
16 августа 2022
Крымские власти призвали жителей к бдительности
К бдительности призвали жителей и гостей Республики Крым власти региона. Об этом написал в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков 16 августа. «Минобороны подтвердило теракты в Крыму. Это повод для всех нас стать бдительнее и внимательнее смотреть по сторонам: одинокая сумка, беспилотник...
16 августа 2022
Крымские СМИ показали чистое небо в районе военной авиабазы
Небо в районе военной авиабазы в пгт Гвардейское в Симферопольском районе Республики Крым по данным на середину дня 16 августа чистое. Фотографию опубликовали «Вести Крым». При этом, сообщает телеканал, жители утверждают, что утром слышали хлопки в районе авиабазы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в...
16 августа 2022