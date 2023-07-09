Киев, 9 июля, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года лежит на руководстве страны и ВСУ.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

В своём Telegram-канале Маляр подвела итоги 500 дней «широкомасштабной войны». В числе 11 достижений она выделила событие на Крымском мосту.

«273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала Анна Маляр.

Как сообщало ИА Регнум, на Крымском мосту 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, в результате погибли четыре человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости с подорвавшимся грузовиком.

В ходе судебного заседания по делу о взрыве на Крымском мосту обвиняемые в совершении этого преступления не признали свою вину. Все пятеро считают, что уголовное дело в отношении них — это ответ на запрос общества в поимке преступников.