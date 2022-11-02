Симферополь, 2 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Суд арестовал агента СБУ, готовившего диверсии на объектах инфраструктуры Республики Крым, об этом стало известно 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Киевский районный суд Симферополя избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — приводит данные регионального УФСБ «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно о задержании 44-летнего жителя территории бывш. УССР, завербованного СБУ и готовившего масштабные подрывы ЛЭП. У мужчины изъяты три взрывных устройства, схема расположения объектов. В отношении него возбуждено уголовное дело.